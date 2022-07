Dybala supera le visite mediche: “Molto contento, la Roma è una buona squadra” (Di lunedì 18 luglio 2022) “Le visite sono andate bene, sono Molto contento. La Roma è una buona squadra“. Queste sono le prime parole da giallorosso di Paulo Dybala, appena dopo aver concluso positivamente le visite mediche prima del trasferimento alla Roma. Dopo la lunga e brillante avventura alla Juventus, la ‘Joya’ ha deciso di accasarsi nella capitale, seppur su di lui vi fossero anche l’Inter e il Napoli. Dopo i controlli presso la clinica privata di Albufeira, in Portogallo, Dybala incontrerà José Mourinho in ritiro, così come tutti i suoi nuovi compagni. Ecco il primo atto dell’esperienza dell’argentino come calciatore della Roma. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 luglio 2022) “Lesono andate bene, sono. Laè una“. Queste sono le prime parole da giallorosso di Paulo, appena dopo aver concluso positivamente leprima del trasferimento alla. Dopo la lunga e brillante avventura alla Juventus, la ‘Joya’ ha deciso di accasarsi nella capitale, seppur su di lui vi fossero anche l’Inter e il Napoli. Dopo i controlli presso la clinica privata di Albufeira, in Portogallo,incontrerà José Mourinho in ritiro, così come tutti i suoi nuovi compagni. Ecco il primo atto dell’esperienza dell’argentino come calciatore della. SportFace.

