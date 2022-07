Donna si sveglia dal coma dopo due anni e denuncia il fratello: «Mi ha aggredita lui» (Di lunedì 18 luglio 2022) aggredita in casa sua era finita in coma per due anni e appena si è svegliata ha incastrato il fratello. Wanda Palmer, una Donna statunitense di Ravensville, nello stato della Virginia Occidentale, si è svegliata dal coma dopo due anni. Le condizioni della Donna sono state gravissime per molti mesi dopo che era stata trovata priva di coscienza in casa sua a seguito di una brutta aggressione. dopo un mese dal suo risveglio, Wanda, è stata in grado di raccontare la dinamica dei fatti alla polizia a cui ha fatto il nome del fratello. I vicini avevano trovato il suo corpo sul divano con gravi lesioni e hanno allertato i soccorsi. I medici hanno fatto di ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 18 luglio 2022)in casa sua era finita inper duee appena si èta ha incastrato il. Wanda Palmer, unastatunitense di Ravensville, nello stato della Virginia Occidentale, si èta daldue. Le condizioni dellasono state gravissime per molti mesiche era stata trovata priva di coscienza in casa sua a seguito di una brutta aggressione.un mese dal suo risveglio, Wanda, è stata in grado di raccontare la dinamica dei fatti alla polizia a cui ha fatto il nome del. I vicini avevano trovato il suo corpo sul divano con gravi lesioni e hanno allertato i soccorsi. I medici hanno fatto di ...

