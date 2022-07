Cade nello stagno e viene sbranata da due coccodrilli (Di lunedì 18 luglio 2022) Non ce l'ha fatta a salvarsi dalla morsa di due alligatori. Una donna di 80 anni, Rose Wiegand, ha perso la vita in Florida lo scorso 15 luglio dopo essere stata attaccata da due coccodrilli.Secondo una prima ricostruzione ... Leggi su today (Di lunedì 18 luglio 2022) Non ce l'ha fatta a salvarsi dalla morsa di due alligatori. Una donna di 80 anni, Rose Wiegand, ha perso la vita in Florida lo scorso 15 luglio dopo essere stata attaccata da due.Secondo una prima ricostruzione ...

Pubblicità

TheundraftedNBA : Okc sarebbe nello stesso livello di Houston e Detroit però non abbiamo ancora visto una possibile super-star come C… - Affaritaliani : Florida, donna anziana cade nello stagno: afferrata e uccisa da due alligatori - lillamochi : questo permette allo scherzo di essere riproposto più volte ma, così come una goccia che cade sempre nello stesso p… - buubbusettete : @Lavy8034 @PedrinaAle Aggiungerei pure che spesso la regia evitava di inquadrarli. Una su tutte, lei che 'cade' nel… - lucademaria2000 : @augustociardi75 Ma credo sia chiaro che ormai si lavora per i sentito dire,poi anche nello scrivere si cade nella… -