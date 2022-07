Ascolti TV | Domenica 17 luglio 2022. Mina Settembre 17.3%, Paolo Borsellino 10.6%. Bene Le Iene (11%) (Di lunedì 18 luglio 2022) Mina Settembre Nella serata di ieri, Domenica 17 luglio 2022, su Rai1 la replica di Mina Settembre ha conquistato 2.301.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale5 Paolo Borsellino in replica ha raccolto davanti al video 1.206.000 spettatori con uno share del 10.6%. Su Rai2 9-1-1 ha interessato 850.000 spettatori (6%) e 9-1-1 Lone Star 876.000 spettatori (6.3%). Su Italia1 Le Iene presentano – Un Paese di furbetti è scelto da 989.000 spettatori pari all’11%. Su Rai3 Kilimangiaro Estate ha incollato 827.000 spettatori pari al 6.3%. Su Rete4 La scuola più bella del mondo totalizza un a.m. di 560.000 spettatori (4.3%). Su La7 Miss Marple ha registrato 300.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia’s Got Talent – Best ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 18 luglio 2022)Nella serata di ieri,17, su Rai1 la replica diha conquistato 2.301.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale5in replica ha raccolto davanti al video 1.206.000 spettatori con uno share del 10.6%. Su Rai2 9-1-1 ha interessato 850.000 spettatori (6%) e 9-1-1 Lone Star 876.000 spettatori (6.3%). Su Italia1 Lepresentano – Un Paese di furbetti è scelto da 989.000 spettatori pari all’11%. Su Rai3 Kilimangiaro Estate ha incollato 827.000 spettatori pari al 6.3%. Su Rete4 La scuola più bella del mondo totalizza un a.m. di 560.000 spettatori (4.3%). Su La7 Miss Marple ha registrato 300.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia’s Got Talent – Best ...

