Nagelsmann | «Mané l’uomo giusto per sostituire Lewandowski e portare il Bayern in alto»

Julian Nagelsmann ha parlato della situazione in casa Bayern Monaco dopo la cessione di Lewandowski al Barcellona Julian Nagelsmann ha analizzato la situazione del suo Bayern Monaco a Sky Sport Deutschland. LE PAROLE – «Abbiamo diverse opzioni, Mané stesso può essere il sostituto di Lewandowski in attacco. Dovremo cambiare un po' il nostro stile di gioco, perché abbiamo perso un centravanti in grado di segnare 40 gol a stagione. Allo stesso tempo, però, questa partenza rappresenta una grande sfida e opportunità per tutti gli altri calciatori. Dobbiamo continuare a portare in alto il Bayern anche se è partito Robert».

