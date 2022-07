Mondiali atletica Eugene 2022, Jacobs: “Scelta dolorosa. Prometto di far tornare a sognare gli italiani” (Di domenica 17 luglio 2022) “Una Scelta dolorosa: sono costretto a interrompere la corsa nonostante abbia voluto in ogni modo essere qui a Eugene e confrontarmi con i miei avversari”. Queste le prime parole di Marcell Jacobs, che nella mattinata italiana era stato costretto a prendere la decisione di rinunciare alla gara dei 100m ai Mondiali di atletica 2022 a Eugene per una “una zona di stasi ematica loco regionale a carico del grande adduttore della coscia destra” che metteva a rischio l’integrità muscolare dell’atleta. Il velocista azzurro, nelle parole diffuse dalla FIDAL, ha poi aggiunto: “Non c’è niente che io ami di più che correre e gareggiare. Sono un combattente ed è con questo spirito che avevo deciso di non mancare l’appuntamento con i Mondiali. Ma ... Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) “Una: sono costretto a interrompere la corsa nonostante abbia voluto in ogni modo essere qui ae confrontarmi con i miei avversari”. Queste le prime parole di Marcell, che nella mattinata italiana era stato costretto a prendere la decisione di rinunciare alla gara dei 100m aidiper una “una zona di stasi ematica loco regionale a carico del grande adduttore della coscia destra” che metteva a rischio l’integrità muscolare dell’atleta. Il velocista azzurro, nelle parole diffuse dalla FIDAL, ha poi aggiunto: “Non c’è niente che io ami di più che correre e gareggiare. Sono un combattente ed è con questo spirito che avevo deciso di non mancare l’appuntamento con i. Ma ...

