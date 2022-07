Pubblicità

La7tv : #inonda Luigi Di Maio attacca Giuseppe Conte: 'Non mi aspettavo da un ex presidente del consiglio che potesse mette… - HuffPostItalia : C'è un responsabile della crisi di Governo: è Luigi Di Maio - Agenzia_Ansa : 'Mi piange il cuore vedere che dall'altra parte del mondo, a Mosca che è un'autocrazia, Medvedev festeggia perché u… - BlancaChetara : RT @andiamoviaora: ??Maria Zakharova, la portavoce del ministero degli Esteri russo, risponde alle affermazioni di Luigi Di Maio e mette tut… - LaStampa : Luigi Di Maio: “Conte cerca solo vendetta. Se Draghi va a casa addio aiuti agli italiani” -

E tra i vertici ha cominciato a farsi concreto il timore di una nuova scissione, dopo quella diDiche già aveva portato via al Movimento più di 50 deputati. 'Non possiamo permetterci ...Si tratta di una smentita, almeno indiretta, a quanto detto oggi dal collega ministroDi. Il quale aveva detto chiaramente che "se salta il governo Draghi salta il tetto massimo al prezzo ...L'assessore di Bologna: "Rischiamo di consegnare il Paese a Giorgia Meloni o forse a Renzi e Brunetta. Insomma, addio ai diritti civili e social" ..."Io posso capire che ci siano delle ragioni politiche per staccare la spina al Governo, ma credo sia da irresponsabili se il motivo sono i sondaggi". Cosi il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in co ...