Iran, 'abbiamo capacita per realizzare bomba nucleare' (Di domenica 17 luglio 2022) L'Iran "ha le capacità tecniche per realizzare una bomba nucleare". Lo ha affermato Kamal Kharrazi, presidente del Consiglio strategico per le relazioni internazionali, che dipende dal ministero degli ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 17 luglio 2022) L'"ha le capacità tecniche peruna". Lo ha affermato Kamal Kharrazi, presidente del Consiglio strategico per le relazioni internazionali, che dipende dal ministero degli ...

