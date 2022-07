Inter: Mulattieri alla Reggina, ci siamo (Di domenica 17 luglio 2022) L'Inter rimane molto attiva sul mercato, anche in uscita. Nelle prossime ore il club nerazzurro si appresta a definire il prestito alla... Leggi su calciomercato (Di domenica 17 luglio 2022) L'rimane molto attiva sul mercato, anche in uscita. Nelle prossime ore il club nerazzurro si appresta a definire il prestito...

Pubblicità

corradone91 : #Inter, #Mulattieri verso la #SerieB: può unirsi alla #Reggina in prestito. Verrebbe allenato da Pippo #Inzaghi - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Reggina, scatta l'obiettivo offensivo: accordo ai dettagli con l'Inter per Mulattieri - Marcellari77 : Non so cosa ne pensino @Inter_Scout e @FabioAlampi ma mi sembra una buona soluzione per Samu. - BartAprile : RT @FcInterNewsit: Reggina, scatta l'obiettivo offensivo: accordo ai dettagli con l'Inter per Mulattieri - infoitsport : Pinamonti dall’Inter all’Atalanta: grana formula. Mulattieri verso la Serie B – Sky -