Deulofeu – Napoli, trattativa in fase avanzata: le cifre dell'accordo

Il futuro di Deulofeu è vicino alla svolta definitiva. L'ala spagnola, reduce da un ottima stagione con la maglia dell'Udinese, è ad un passo dal trasferimento al Napoli. Secondo quanto riporta Tuttoudinese.it, l'accordo tra le due società dovrebbe essere formalizzato per una cifra intorno ai 16 milioni di euro più bonus, senza l'inserimento di contropartite tecniche. Si stanno limando gli ultimi dettagli, ma il club friulano ha dato apertura alla conclusione della trattativa.

Nonostante le situazioni Politano e Ounas non siano ancora definite, il Napoli questa volta sembra voler definire tutto il prima possibile, senza aspettare le cessioni. A testimonianza di una trattativa sempre più calda, il neo tecnico bianconero Sottil ha escluso Deulofeu dall'ultima amichevole.

AlfredoPedulla : #Deulofeu-#Napoli senza contropartite - lorenzoparente_ : Io dico #Deulofeu e secondo voi? #KimMinJae #Dybala #Napoli - VincenzoZurz : ?? Il #Napoli prepara i colpi: si avvicina #Deulofeu, escluso dall'#Udinese nell'ultima amichevole, e resta viva la… - TheNapoliFan : @npedata09 @Erfaina1988 No ma anche io. Era solo un ragionamento. La verità è che il Napoli ha fatto un'offerta ver… - sonounaperson40 : RT @maremmimpestata: Ora vi dirò una cosa per il bene dei vostri fegati. Premessa: PER ME Dybala a prescindere non viene e NON SO manco se… -