Da Allegri a Pogba, quattro big bianconeri in cerca di riscatto (Di domenica 17 luglio 2022) Promesse, premesse, scommesse. La prossima per la Juve non potrà che essere una stagione della svolta, dopo che quella terminata a giugno è stata un'annata di transizione. Lo dice la storia del club, ... Leggi su gazzetta (Di domenica 17 luglio 2022) Promesse, premesse, scommesse. La prossima per la Juve non potrà che essere una stagione della svolta, dopo che quella terminata a giugno è stata un'annata di transizione. Lo dice la storia del club, ...

Pubblicità

romeoagresti : #Pogba: “Basket contro Allegri? Gli ho detto prima avevo rispetto e non volevo vincere contro il mister, ora non scherzo più”. - forumJuventus : Allegri: 'Sono contento di come sta lavorando la società sul mercato. De Ligt? Se dovesse partire sarà rimpiazzato… - romeoagresti : #Pogba: “Ho sempre avuto un bel rapporto con #Allegri, ci sentivamo anche a Manchester, l’ho sentito prima di torna… - zazoomblog : 'Dybala-Roma a oltranza' 'De Ketelaere può salutare il Bruges' e 'Cosa chiede Allegri a Po… - ZonaBianconeri : RT @serieAnews_com: ?? #Juventus, #Galeone rimprovera #Allegri ??? 'Non ascolta i miei consigli, servirebbe #MilinkovicSavic' -