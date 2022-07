Caos aeroporti | giornata nera per i viaggi | cancellati già 400 voli nazionali e internazionali

(Di domenica 17 luglio 2022) Un collegamento su quattro non sarà effettuato, 400 ie inter, stravolti i piani di 68mila persone. Secondo il Corriere, sono questi i numeri dello sciopero di quattro ore indetto oggi, 17 luglio, dal personale di alcune compagnie aeree low cost e dai controllori di volo dell’Enav (Ente nazionale per l’assistenza al volo). Dalle 14 alle 18 si fermeranno piloti e assistenti di volo italiani di Ryanair, della sua sussidiaria Malta Air, della società interinale sua partner Crew Link, di easyJet e Volotea. Ma incrociano le braccia anche i dipendenti dell’Enav a controllo del traffico aereo, che hanno indetto quattro distinte azioni di sciopero a livello sia nazionale che locale: un’attività di protesta che costringerà altre compagnie a cancellare i proprisugli ...

9.00 Aerei, sciopero Ryanair,Easyjet,Voloteaneloggi. Si fermano i controllori di volo. Filt Cgil e Uiltrasporti hanno confermato lo sciopero di 4 ore, dalle 14 alle 18, di piloti e assistenti di volo delle compagnie aeree ...Oggi in moltiitaliani si fermano pure i controllori dell'Enav, gli addetti alla ... IL TURISMO A soffrire ildei voli è tutto il settore del turismo, che dopo due anni di pandemia aveva ...Ad agosto le compagnie aeree continentali hanno già cancellato 15mila voli, sempre a causa degli scioperi e delle carenze di personale. È stata la commissione di Garanzia per gli scioperi, piloti e as ...Domenica 17 luglio è la giornata nera dei voli in tutta Italia, con aerei cancellati e modifiche agli orari a causa dello sciopero nazionale dell'Enav ...