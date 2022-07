Calciomercato Juventus, obiettivo Pau Torres: apertura totale da parte del difensore (Di domenica 17 luglio 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri hanno individuato in Pau Torres il perfetto sostituto di De Ligt in caso di partenza direzione Bayern Monaco La Juventus è alla ricerca del perfetto sostituto di Matthijs de Ligt, sempre più vicino al trasferimento al Bayern Monaco. La Gazzetta dello Sport indica Pau Torres come favorito a ricoprire questo ruolo, vista anche la totale apertura dello spagnolo al trasferimento in bianconero. Il problema, però, è rappresentato dal costo del cartellino fatto dal Villarreal: 50 milioni di euro. Una cifra ritenuta eccessiva, ma da Torino si dicono pronti a trattare per abbassare le pretese degli iberici. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 luglio 2022): i bianconeri hanno individuato in Pauil perfetto sostituto di De Ligt in caso dinza direzione Bayern Monaco Laè alla ricerca del perfetto sostituto di Matthijs de Ligt, sempre più vicino al trasferimento al Bayern Monaco. La Gazzetta dello Sport indica Paucome favorito a ricoprire questo ruolo, vista anche ladello spagnolo al trasferimento in bianconero. Il problema, però, è rappresentato dal costo del cartellino fatto dal Villarreal: 50 milioni di euro. Una cifra ritenuta eccessiva, ma da Torino si dicono pronti a trattare per abbassare le pretese degli iberici. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo ...

Pubblicità

GiovaAlbanese : Il passaggio di #Lewandowski al #Barcellona può dare al #Bayern il margine economico necessario per operare il rila… - Gazzetta_it : Dybala e Mertens senza squadra: Juve e Napoli, perché non ve li riprendete? - GiovaAlbanese : Le riflessioni in seno alla #Juventus, almeno per il momento, portano a ragionare su #Zaniolo solo nell'ambito di u… - sportli26181512 : Juve, è già Pogba-mania: il ruolo scelto da Allegri e i retroscena in allenamento: Paul Pogba è tornato a casa. In… - carlo98asr : RT @FI69interista: @TMacJoy La #Juve voleva pure #rudiger La #Juventus voleva pure #Perisic La #Juve voleva pure #Koulibaly Però non si p… -