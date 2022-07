Virus West Nile, nel Padovano morto un anziano di 83 anni: aveva una grave forma di encefalite (Di sabato 16 luglio 2022) Un anziano di 83 anni è morto in Veneto, a Piove di Sacco, per una grave forma di encefalite dovuta al Virus West Nile. In Italia è la prima vittima del Virus nel 2022. Al momento i casi confermati in Veneto, con una forma neuroinvasiva, sono due, incluso l’anziano deceduto e un caso di “febbre del Nilo” probabile. A comunicare il decesso dell’uomo che era ricoverato nell’ospedale di Piove di Sacco, è stato Luca Sbrogiò, direttore del Dipartimento di prevenzione della Ulss 6 Euganea. “Aumenta, dunque, il bilancio delle persone contagiate”, ha spiegato Sbrogiò. “Tra i casi anche quello di un uomo di 62 anni affetto da encefalite – ha sottolineato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Undi 83in Veneto, a Piove di Sacco, per unadidovuta al. In Italia è la prima vittima delnel 2022. Al momento i casi confermati in Veneto, con unaneuroinvasiva, sono due, incluso l’deceduto e un caso di “febbre del Nilo” probabile. A comunicare il decesso dell’uomo che era ricoverato nell’ospedale di Piove di Sacco, è stato Luca Sbrogiò, direttore del Dipartimento di prevenzione della Ulss 6 Euganea. “Aumenta, dunque, il bilancio delle persone contagiate”, ha spiegato Sbrogiò. “Tra i casi anche quello di un uomo di 62affetto da– ha sottolineato il ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Morto in Veneto un anziano di 83 anni colpito dal virus West Nile trasmesso dalle zanzare. Un altro uomo, di giovan… - Smargiasso1975_ : RT @SkyTG24: Un anziano di 83 anni è morto per una grave forma di encefalite dovuta al virus #WestNile, trasmesso dalle zanzare, cui era ri… - AlbertoEnricoA2 : RT @SkyTG24: Un anziano di 83 anni è morto per una grave forma di encefalite dovuta al virus #WestNile, trasmesso dalle zanzare, cui era ri… - Semplic33413124 : RT @SkyTG24: Un anziano di 83 anni è morto per una grave forma di encefalite dovuta al virus #WestNile, trasmesso dalle zanzare, cui era ri… - oscarvalle1984 : RT @SkyTG24: Un anziano di 83 anni è morto per una grave forma di encefalite dovuta al virus #WestNile, trasmesso dalle zanzare, cui era ri… -