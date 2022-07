LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Elena Vallortigara a caccia della finale nell’alto! Cestonaro out nel triplo (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 A CHE ORA CORRE MARCELL JACOBS LA SEMIfinale E L’EVENTUALE finale 20.33: Dominio assoluto di Holloway che ha sicuramente spinto ma ha vinto in 13?14, mollando negli ultimi 20 metri. Secondo posto per il polacco Czykier con 13?37, terzo Zeller con 13?41, quarto Rodriguez con 13?46 20.31: Conclusa la qualificazione del triplo. Vanno in finale Royas, Bekh-Romanchuk, Jose Tima, Makela, Ricketts, Lafond, Orji, Smith, Franklin, Mamona, Perez Hernandez e Williams 20.30: Al via nella seconda batteria dei 110 ostacoli: Holloway (Usa), Chen (Tpe), Czykier (Pol), Hough (Aus), Zeller (Gbr), Mendy (Sen), Xie (Chn), Rodrigues (Bra) 20.26: Attenzione perchè Martinot-Lagarde è ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREA CHE ORA CORRE MARCELL JACOBS LA SEMIE L’EVENTUALE20.33: Dominio assoluto di Holloway che ha sicuramente spinto ma ha vinto in 13?14, mollando negli ultimi 20 metri. Secondo posto per il polacco Czykier con 13?37, terzo Zeller con 13?41, quarto Rodriguez con 13?46 20.31: Conclusa la qualificazione del. Vanno inRoyas, Bekh-Romanchuk, Jose Tima, Makela, Ricketts, Lafond, Orji, Smith, Franklin, Mamona, Perez Hernandez e Williams 20.30: Al via nella seconda batteria dei 110 ostacoli: Holloway (Usa), Chen (Tpe), Czykier (Pol), Hough (Aus), Zeller (Gbr), Mendy (Sen), Xie (Chn), Rodrigues (Bra) 20.26: Attenzione perchè Martinot-Lagarde è ...

