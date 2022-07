L’estate 2022 si tinge di arcobaleno: gli sportivi a sostegno della comunità LGBTQ+ (Di sabato 16 luglio 2022) Un’estate arcobaleno. Possiamo riassumerla così con lo sport che sventola bandiere arcobaleno. Lo ha già fatto negli anni scorsi, ma in quest’estate ancora di più con cause da difendere e colori da mostrare con orgoglio e tenacia. La maglietta arcobaleno con la quale la nazionale femminile di pallavolo ha affrontato la CinaGli esempi a sostengo della comunità arcobaleno La nazionale italiana femminile di pallavolo, nei giorni scorsi, ha fronteggiato la Cina nei quarti di finale scendendo in campo con una maglia speciale. Paola Egonu e compagne hanno indossato la maglietta con il logo della DHL (sponsor delle Nazionali) di color arcobaleno. L’obiettivo era quello di lanciare un messaggio d’inclusione forte e deciso, per un mondo senza barriere, né ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 16 luglio 2022) Un’estate. Possiamo riassumerla così con lo sport che sventola bandiere. Lo ha già fatto negli anni scorsi, ma in quest’estate ancora di più con cause da difendere e colori da mostrare con orgoglio e tenacia. La magliettacon la quale la nazionale femminile di pallavolo ha affrontato la CinaGli esempi a sostengoLa nazionale italiana femminile di pallavolo, nei giorni scorsi, ha fronteggiato la Cina nei quarti di finale scendendo in campo con una maglia speciale. Paola Egonu e compagne hanno indossato la maglietta con il logoDHL (sponsor delle Nazionali) di color. L’obiettivo era quello di lanciare un messaggio d’inclusione forte e deciso, per un mondo senza barriere, né ...

