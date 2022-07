Governo, gli italiani preferiscono le elezioni al Draghi bis. SONDAGGIO (Di sabato 16 luglio 2022) Il SONDAGGIO di affaritaliani.it/ Il 45,6% degli italiani vuole tornare al voto e il 37,2% vorrebbe un Draghi-bis Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 16 luglio 2022) Ildi affar.it/ Il 45,6% deglivuole tornare al voto e il 37,2% vorrebbe un-bis Segui su affar.it

Pubblicità

EnricoLetta : Mercoledì con un nuovo voto di fiducia al #GovernoDraghi si stabilisca un percorso di 9 mesi per completare le… - repubblica : Sondaggi politici sulla crisi di governo, gli italiani hanno fiducia in Draghi: il 53% contrario alle elezioni [di… - LegaSalvini : ?? Governo, il sondaggio: gli italiani preferiscono le elezioni al Draghi bis - pippopecorino : RT @cocchi2a: '...piccolo dettaglio: se i 5Stelle sono da sempre “nel caos”, “incompetenti” e ovviamente “morti”, perché gli altri, che fin… - zanon_alessio : il governo dell'Italia lo decidono gli Italiani non l'Unione del Male, non gli Stati Uniti, non il Vaticano e neppu… -