Dybala ha fatto la sua scelta | arriva la notizia dalla radio ufficiale

Da semplice suggestione di mercato, quella di Dybala, nelle ultime settimane è sembrata sempre più diventare qualcosa di più concreto con il Napoli che dovrà rispondere alla delusione dei tifosi per la cessione di Koulibaly al Chelsea. Nel corso di radio Goal su Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio ha parlato della situazione legata a Paulo Dybala e delle possibilità di vederlo in maglia azzurra la prossima stagione: Dybala (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images) "Per Dybala è molto difficile. Il sogno c'è sempre, ma siccome il Napoli ha capito che non è facile dato che l'argentino vuole l'Inter…sono ripresi i contatti con l'Udinese per Deulofeu". "Dybala non dico sia impossibile, ma quasi, dato che lui vuole l'Inter, aspetta Marotta, e in alternativa è affascinato ...

