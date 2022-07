Covid oggi Emilia, 7.158 contagi e 2 morti: bollettino 16 luglio (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.158 i nuovi contagi da Covid in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 16 luglio. Si registrano inoltre altri 2 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.683.330 casi di positività. 24.683 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.333 molecolari e 14.350 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 29%. Si registrano 2 decessi: 1 in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 88 anni nel Forlivese); 1 fuori regione, un uomo di 74 anni il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Piacenza. Non si registrano decessi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Rimini e nel Circondario ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 7.158 i nuovidainRomagna secondo ildi, 16. Si registrano inoltre altri 2. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 1.683.330 casi di positività. 24.683 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 10.333 molecolari e 14.350 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 29%. Si registrano 2 decessi: 1 in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 88 anni nel Forlivese); 1 fuori regione, un uomo di 74 anni il cui decesso è stato registrato dall’Ausl di Piacenza. Non si registrano decessi nelle province di Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Rimini e nel Circondario ...

