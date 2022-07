Classifica Mondiale Superbike 2022: Alvaro Bautista sempre al comando, Jonathan Rea a -16 (Di sabato 16 luglio 2022) Classifica Mondiale Superbike 2022 Alvaro Bautista 220 DUCATI Jonathan REA 204 KAWASAKI TOPRAK RAZGATLIOGLU 166 YAMAHAANDREA LOCATELLI 114 YAMAHA IKER LECUONA 107 HONDAMICHAEL RUBEN RINALDI 102 DUCATI ALEX LOWES 91 KAWASAKIAXEL BASSANI 79 DUCATI XAVI VIERGE 66 HONDA SCOTT REDDING 61 BMW LORIS BAZ 52 BMW GARRETT GERLOFF 43 YAMAHA PHILIPP OETTL 25 DUCATI LUCAS MAHIAS 18 KAWASAKI EUGENE LAVERTY 18 BMWROBERTO TAMBURINI 18 YAMAHA LUCA BERNARDI 15 DUCATI XAVI FORES 12 DUCATI MICHAEL VAN DER MARK 11 BMW ILLIA MYKHALCHYK 10 BMW KOHTA NOZANE 9 YAMAHA CHRISTOPHE PONSSON 8 YAMAHA LEON HASLAM 4 KAWASAKI TARRAN MACKENZIE 2 YAMAHA LEANDRO MERCADO 1 HONDA Foto: LiveMedia/Valerio Origo Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022)220 DUCATIREA 204 KAWASAKI TOPRAK RAZGATLIOGLU 166 YAMAHAANDREA LOCATELLI 114 YAMAHA IKER LECUONA 107 HONDAMICHAEL RUBEN RINALDI 102 DUCATI ALEX LOWES 91 KAWASAKIAXEL BASSANI 79 DUCATI XAVI VIERGE 66 HONDA SCOTT REDDING 61 BMW LORIS BAZ 52 BMW GARRETT GERLOFF 43 YAMAHA PHILIPP OETTL 25 DUCATI LUCAS MAHIAS 18 KAWASAKI EUGENE LAVERTY 18 BMWROBERTO TAMBURINI 18 YAMAHA LUCA BERNARDI 15 DUCATI XAVI FORES 12 DUCATI MICHAEL VAN DER MARK 11 BMW ILLIA MYKHALCHYK 10 BMW KOHTA NOZANE 9 YAMAHA CHRISTOPHE PONSSON 8 YAMAHA LEON HASLAM 4 KAWASAKI TARRAN MACKENZIE 2 YAMAHA LEANDRO MERCADO 1 HONDA Foto: LiveMedia/Valerio Origo

Pubblicità

RegLiguria : ?? Il miglior gelatiere del mondo? È ligure! Marco Venturino della gelateria “I Giardini di Marzo” di #Varazze si è… - albertocencetti : RT @Alessia_Bettini: Firenze è al #primo posto della classifica Travel+Leisure sulle 15 migliori città in Europa, #quarta tra 25 a livello… - Joaquim7584 : La Formula 1 va nel Paese di Pierre Gasly. Per favore, dimmi quali sono le tue previsioni per il risultato del Gran… - scavuzzo47 : RT @Alessia_Bettini: Firenze è al #primo posto della classifica Travel+Leisure sulle 15 migliori città in Europa, #quarta tra 25 a livello… - Federicab1975 : RT @Alessia_Bettini: Firenze è al #primo posto della classifica Travel+Leisure sulle 15 migliori città in Europa, #quarta tra 25 a livello… -