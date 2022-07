Biden in Arabia: imbarazzo e proteste Stringe la mano al re, evita il principe (Di sabato 16 luglio 2022) Il saluto con il pugno di Joe Biden al principe Mohammed bin Salman " che lo ha accolto a palazzo Al - Salam " indicato dall'intelligence Usa come il mandante dell'assassinio di Jamal Khashoggi Una ... Leggi su quotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Il saluto con il pugno di JoealMohammed bin Salman " che lo ha accolto a palazzo Al - Salam " indicato dall'intelligence Usa come il mandante dell'assassinio di Jamal Khashoggi Una ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La fidanzata di Khashoggi attacca Biden per la visita in Arabia Saudita. 'Il sangue delle vittime del regime è sull… - RaiNews : Il principe reggente Mohammed bin Salman è stato accusato dai servizi segreti Usa di aver ordinato l'omicidio del g… - RSInews : Biden in Arabia Saudita, tra le polemiche - Il presidente USA aveva promesso di trasformare Riad in un paria, a cau… - robychisar : RT @scenarieconomic: #Biden: 'Sono venuto in Arabia Saudita per aiutare a diffondere i nostri interessi'. Ma era in Israele... https://t.co… - ste_pax : RT @francofontana43: Una carezza in un pugno Arabia Saudita: da “nazione paria” a interlocutore strategico è un attimo. Biden e Bin Salman… -