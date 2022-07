Atletica, Ahmed Abdelwahed: “Non ero al 100%, ma mi sono sbloccato. In finale non ho nulla da perdere” (Di sabato 16 luglio 2022) Ahmed Abdelwahed si è qualificato per la finale dei 3000 siepi ai Mondiali 2022 di Atletica leggera. L’azzurro si è distinto nella prima serie, quella di maggiore qualità e dominata dal marocchino Soufiane El Bakkali (Campione Olimpico in carica), concludendo al sesto posto. Il romano ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo con il quinto tempo di ripescaggio e avrà l’occasione di tornare in pista a Eugene (Oregon, USA) per conquistare un risultato di prestigio dopo il 14mo posto dello scorso anno alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ahmed Abdelwahed ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali della Fidal: “Abbiamo conquistato la finale e cercheremo di fare meglio. Oggi non stavo proprio bene bene, ma mi serviva per sbloccarmi. In finale ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022)si è qualificato per ladei 3000 siepi ai Mondiali 2022 dileggera. L’azzurro si è distinto nella prima serie, quella di maggiore qualità e dominata dal marocchino Soufiane El Bakkali (Campione Olimpico in carica), concludendo al sesto posto. Il romano ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo con il quinto tempo di ripescaggio e avrà l’occasione di tornare in pista a Eugene (Oregon, USA) per conquistare un risultato di prestigio dopo il 14mo posto dello scorso anno alle Olimpiadi di Tokyo 2020.ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali della Fidal: “Abbiamo conquistato lae cercheremo di fare meglio. Oggi non stavo proprio bene bene, ma mi serviva per sbloccarmi. In...

