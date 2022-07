"Accanimento terapeutico", Meloni contro i giochi di palazzo: ora elezioni (Di sabato 16 luglio 2022) Giorgia Meloni torna a tuonare contro i giochi di palazzo finalizzati a privare gli italiani del diritto di scegliere da soli da chi farsi governare. "Basta con l'Accanimento terapeutico di questo Parlamento e con i governi che non raggiungono risultati", afferma la leader di Fratelli d'Italia in un tweet. "Sarebbe scandaloso mettere assieme il quarto governo di fila 'caduto dall'alto' solo per far vivacchiare la legislatura. Una scelta di gravissima irresponsabilità", aggiunge, sui social, la presidente FdI rilanciando alcuni stralci della sua intervista al Corriere della sera di sabato 16 luglio in cui ricorda che in molti Paesi d'Europa si è votato, nonostante le emergenze. "Noi non chiediamo le elezioni soltanto adesso, per i sondaggi favorevoli: lo diciamo ... Leggi su iltempo (Di sabato 16 luglio 2022) Giorgiatorna a tuonaredifinalizzati a privare gli italiani del diritto di scegliere da soli da chi farsi governare. "Basta con l'di questo Parlamento e con i governi che non raggiungono risultati", afferma la leader di Fratelli d'Italia in un tweet. "Sarebbe scandaloso mettere assieme il quarto governo di fila 'caduto dall'alto' solo per far vivacchiare la legislatura. Una scelta di gravissima irresponsabilità", aggiunge, sui social, la presidente FdI rilanciando alcuni stralci della sua intervista al Corriere della sera di sabato 16 luglio in cui ricorda che in molti Paesi d'Europa si è votato, nonostante le emergenze. "Noi non chiediamo lesoltanto adesso, per i sondaggi favorevoli: lo diciamo ...

