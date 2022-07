VIDEO Golf, British Open 2022: le emozioni e gli highlights del primo round (Di venerdì 15 luglio 2022) Nella tarda serata di ieri si è concluso il primo round del British Open 2022. Lo storico Major britannico vede al comando Cameron Young. L’americano ha domato l’Old Course di St.Andrews chiudendo con lo score di -8, potendo così vantare due colpi di margine sul suo più immediato inseguitore che porta il nome di Rory McIlroy. Giro non eccezionale per gli italiani. Guido Migliozzi, Francesco Molinari, e Filippo Celli, tuttavia conservano chance per evitare il cut del venerdì. In difficoltà Jon Rahm, staccato invece irrimediabilmente Tiger Woods. CLICCA QUI PER LEGGERE LA CRONACA DEL round 1 VIDEO: GLI highlights DEL primo round DEL British Open Oggi è previsto il secondo ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) Nella tarda serata di ieri si è concluso ildel. Lo storico Major britannico vede al comando Cameron Young. L’americano ha domato l’Old Course di St.Andrews chiudendo con lo score di -8, potendo così vantare due colpi di margine sul suo più immediato inseguitore che porta il nome di Rory McIlroy. Giro non eccezionale per gli italiani. Guido Migliozzi, Francesco Molinari, e Filippo Celli, tuttavia conservano chance per evitare il cut del venerdì. In difficoltà Jon Rahm, staccato invece irrimediabilmente Tiger Woods. CLICCA QUI PER LEGGERE LA CRONACA DEL: GLIDELDELOggi è previsto il secondo ...

