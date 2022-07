Ultime Notizie – Crisi governo | Draghi tira dritto | nessun ripensamento su dimissioni

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 15 luglio 2022) Una decisione “ferma” e sulla quale non tornerà indietro. Chi meglio conosce Mariodescrive la sua posizione come “inamovibile”. Sullenon avrà ripensamenti, il presidente del Consiglio andrà. A ben poco servirà il pressing dei partiti, a cominciare del Pd. Di certo non aiuterà lo spettacolo che va in scena in casa M5S, dove ci si interroga su un eventuale verifica di maggioranza e salgono le quotazioni del no aa prescindere. Ma al netto di tutto, per l’ex numero 1 della Bce non ci sono più le condizioni per andare avanti, perché è venuta a mancare quella ampia convergenza tra forze politiche così diverse tra loro ma chiamate ad intestarsi undi unità nazionale per fronteggiare l’emergenza Covid. E se quell’emergenza non è ancora definitivamente alle spalle e ...