Trenitalia, stop dei treni da Roma a Velletri dal 23 luglio al 4 settembre (Di venerdì 15 luglio 2022) Anche quest'estate, come la scorsa, trenitalia ha comunicato l'interruzione del servizio nella tratta dei Castelli Romani dal 23 luglio al 4 settembre 2022. L'anno scorso si erano svolti i lavori di potenziamento della linea ferroviaria dal 16 al 29 agosto 2021. stop ai treni da Roma a Velletri, Albano e Frascati Dalle ore 23:45 di venerdì 22 luglio alle ore 16:00 di domenica 4 settembre 2022, per lavori di potenziamento infrastrutturale, la circolazione ferroviaria ai Castelli Romani subirà delle interruzioni. Infatti verrà sospesa la circolazione dei treni tra le stazioni di Ciampino-Velletri, Ciampino-Albano e Ciampino-Frascati.

