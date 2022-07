The Blacklist | trama episodi 15 luglio 2022 su Rai 2

(Di venerdì 15 luglio 2022) THE15. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 venerdì 15su Rai 2. Ecco di seguitoe anticipazioni sugli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Thestagione 8o 10 La dottoressa Perillos. La discesa di Liz verso l’abisso sembra ormai inarrestabile. I suoi amici ed ex colleghi cercano ancora, disperatamente, di scusarla, certi che non sarebbe mai capace di compiere certe azioni (che peraltro la donna ha spesso compiuto). Ora ad andarci di mezzo è addirittura Dembe. Sappiamo che Liz è decisa a uccidere Red, ma potrebbe mai voler far del male a Dembe? L’o darà una risposta a questa domanda? Facciamo la ...

Pubblicità

Teleblogmag : Ecco tutti gli appuntamenti televisivi della serata! #GuidaTV - CinespazioBlog : Su #skyinvestigation riparte il prossimo 17 Luglio la nona stagione di #theblacklist con gli episodi ancora inediti… - RafaelVianaag : Marquei como visto The Blacklist - 9x14 - Eva Mason - RafaelVianaag : Marquei como visto The Blacklist - 9x13 - Genuine Models, Inc. - mary_Lbs : @sahngria Continuum e Lost in Space entrambe di fantascienza ???? The Blacklist se ti piace il genere crime con puntate più dark ?? -

Dituttounpop

... TRANSPLANT 2 (da settembre) con l'impossibile trapianto dei migranti, CORONER 4 (da ottobre),9 (dal 17 luglio) sempre con James Spader, SANDITION 2 (dal 20 luglio) sempre ispirato a ...Di seguito tutte le nuove stagioni in arrivo su Sky:(stagione 9) Sandition (stagione 2)Equalizer (stagione 2) Transplant (stagione 2)White Lotus (stagione 2) Coroner (... The Blacklist le anticipazioni della puntata stasera domenica 10 luglio su Rai 2 During the Sibol Thanksgiving party (where he and the rest of Blacklist International's SEA Games roster received commendations for their stint in the national team), The Queen actually gave his ...The Blacklist 8 le anticipazioni della puntata stasera 15 luglio su Rai 2, dove in streaming, il cast della serie le novità di stagione ...