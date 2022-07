Siccità | stop a una centrale idroelettrica nel Pavese | la portata del fiume non permette il funzionamento – Video

(Di venerdì 15 luglio 2022) A causa dell’emergenza, Edison è stata costretta a fermare lainaugurata da poco a Palestro, nel. LadelSesia, che alimenta la, infatti, è calata notevolmente a causa della mancanza di piogge. Per poter garantire le irrigazioni dei campi agricoli nel territorio, si è deciso di mettere in standby la. Laera stata inaugurata nel maggio scorso e avrebbe permesso il risparmi di 6 mila tonnellate di Co2 all’anno. A riportare la notizia il quotidiano “Il Giorno”, che specifica: “Per l’agricoltura servono 25 mc d’acqua al secondo da destinare al roggione di Sartirana (Pavia) ma ora ladelè tra i 15 e i 20 mc al ...

Anche il fiume Sesia, infatti, risente dellae la portata dell'acqua, prevalentemente utilizzata per irrigare i campi agricoli, non permette il suo regolare funzionamento. "Per l'agricoltura ...... "La gravenel nord Italia - scrive la Commissione - aggraverà l'impennata nei prezzi dei ... Un problema che aggiunge incertezza al quadro, in caso didelle forniture da Mosca, e che non ... Siccità: stop a centrale idroelettrica