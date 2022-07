Sampdoria, Gabbiadini: «Non so quando rientrerò. Le punizioni? Le lascio a Sabiri…» (Di venerdì 15 luglio 2022) L’attaccante della Sampdoria Gabbiadini ha parlato del suo rientro in campo e della prossima stagione Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, ai microfoni di Primocanale ha parlato della sua prossima stagione in maglia blucerchiata. INFORTUNIO – «Rientro? Non lo so. Adesso mi sto allenando da solo, senza partitelle. Una volta che rientrerò completamente con la squadra capirò a che punto sono, adesso è difficile da dirsi». SABIRI– «Calci piazzati? Le palle inattive sono importantissime. Adesso c’è anche Sabiri e se le butta dentro tutte come ieri, gliele lascio volentieri. E ci sarò anche io». NUOVO SISTEMA DI GIOCO – «È un ruolo che mi piace. Negli ultimi anni ho fatto la seconda punta, che è leggermente diversa rispetto a quello che mi chiede Giampaolo oggi. Però ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 luglio 2022) L’attaccante dellaha parlato del suo rientro in campo e della prossima stagione Manolo, attaccante della, ai microfoni di Primocanale ha parlato della sua prossima stagione in maglia blucerchiata. INFORTUNIO – «Rientro? Non lo so. Adesso mi sto allenando da solo, senza partitelle. Una volta checompletamente con la squadra capirò a che punto sono, adesso è difficile da dirsi». SABIRI– «Calci piazzati? Le palle inattive sono importantissime. Adesso c’è anche Sabiri e se le butta dentro tutte come ieri, glielevolentieri. E ci sarò anche io». NUOVO SISTEMA DI GIOCO – «È un ruolo che mi piace. Negli ultimi anni ho fatto la seconda punta, che è leggermente diversa rispetto a quello che mi chiede Giampaolo oggi. Però ...

