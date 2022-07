Sabato e domenica nel Foglio Cosa c' è negli inserti del fine settimana

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 15 luglio 2022) Come tutti i weekend nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale. Ecco chetrovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì) I populisti di Dio. I vescovi di tutto il mondo spediscono a Roma le richieste del popolo fedele in vista del grande Sinodo chiamato a riformare la Chiesa. Faldoni in cui c’è di tutto, compresi i sondaggi indipendenti su quel che “vuole la gente” – di Matteo Matzuzzi La chiesa del male. L’assassinio di Shinzo Abe e i suoi legami con i Moonies. Tra potere finanziario e influenza politica, da anni in Asia sette e culti fanno paura – di Giulia Pompili Anche i giganti soffrono. Big Tech, piattaforme e compagnie low cost all’esame di maturità. Il modello nuovo che serve e i ritardi della politica – di Stefano Cingolani L’identità mobile. Il travaglio di Giuseppe Conte per rifondare i 5 stelle. A ...