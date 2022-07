Perché la ricerca col telescopio Webb è un buon investimento (Di venerdì 15 luglio 2022) Di fronte all’entusiasmo dell’intera comunità scientifica, anche di campi molto distanti dall’astronomia, e di una gran quantità di pubblico, manifestatosi con l’arrivo delle prime immagini dal nuovo osservatorio spaziale James Webb, è giunta, attesa quanto inevitabile, la perenne domanda che è formulata ai ricercatori: a che vale tutto questo sforzo? Non solo l’impiego di risorse – uomini, tempo, denaro – ma più in generale il concentrare l’attenzione della nostra mente collettiva, e della comunità scientifica in particolare, su problemi come quelli cui si cercherà di rispondere con la nuova macchina: a che vale? Senza nemmeno considerare il corollario di benaltrismo che spesso accompagna questa domanda – abbiamo cose ben più importanti ed urgenti, per distrarre risorse e usarle in imprese come queste – credo valga la pena di rispondere ancora una ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 15 luglio 2022) Di fronte all’entusiasmo dell’intera comunità scientifica, anche di campi molto distanti dall’astronomia, e di una gran quantità di pubblico, manifestatosi con l’arrivo delle prime immagini dal nuovo osservatorio spaziale James, è giunta, attesa quanto inevitabile, la perenne domanda che è formulata aitori: a che vale tutto questo sforzo? Non solo l’impiego di risorse – uomini, tempo, denaro – ma più in generale il concentrare l’attenzione della nostra mente collettiva, e della comunità scientifica in particolare, su problemi come quelli cui si cercherà di rispondere con la nuova macchina: a che vale? Senza nemmeno considerare il corollario di benaltrismo che spesso accompagna questa domanda – abbiamo cose ben più importanti ed urgenti, per distrarre risorse e usarle in imprese come queste – credo valga la pena di rispondere ancora una ...

Pubblicità

Skelter_65 : RT @facciobiondate: Non dimentico quando ho visto arrivare in reparto una amica anestesista di corsa, alla speranzosa ricerca di un ultimo… - semiguardiicosi : la foto della prima storia in evidenza palesemente robbata a pb perché io ero in ricerca di una foto che si abbinas… - bestiamax : RT @Dryarn_outdoor: PERCHÉ CORRI? Alcuni lo fanno per raggiungere i propri limiti e provare a superarli. Altri corrono per poter mangiare d… - ChiaraAbrescia : RT @facciobiondate: Non dimentico quando ho visto arrivare in reparto una amica anestesista di corsa, alla speranzosa ricerca di un ultimo… - longagnani : @AlfonsoSperelli @AlessandroLod18 @TinaCaramanico @GianpaoloPamio Mi mostri una ricerca che i non vaccinati ristret… -

Chi è che vincerà le elezioni La domanda principale è: perché i ceti popolari non votano più a sinistra Pochi giorni addietro una ricerca di Nando Pagnoncelli non permetteva dubbi: 'il Pd prevale con il 31,4% fra i benestanti e ... Totti e Ilary Blasi, il crollo dei simboli e la paura del lutto nell'era del narcisismo ... quindi amati proprio perché imperfettamente trasgressivi e impopolari, nel senso che prendono la ... e cerca di dimenticare la separazione andando alla ricerca di una nuova coppia simbolica, in cui ... SicurAUTO.it La domanda principale è:i ceti popolari non votano più a sinistra Pochi giorni addietro unadi Nando Pagnoncelli non permetteva dubbi: 'il Pd prevale con il 31,4% fra i benestanti e ...... quindi amati proprioimperfettamente trasgressivi e impopolari, nel senso che prendono la ... e cerca di dimenticare la separazione andando alladi una nuova coppia simbolica, in cui ... Ciclismo: perché gli uomini vanno alla ricerca del rischio