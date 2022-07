Occhio all'aria condizionata in auto: rischiate multe salatissime (Di venerdì 15 luglio 2022) Vietato tenere il motore acceso e il condizionatore in funzione con l'auto ferma o in sosta. La multa può essere salatissima. E ci sono dei precedenti Leggi su ilgiornale (Di venerdì 15 luglio 2022) Vietato tenere il motore acceso e il condizionatore in funzione con l'ferma o in sosta. La multa può essere salatissima. E ci sono dei precedenti

Pubblicità

infoitsport : Occhio Juve, un obiettivo di mercato è stato proposto all’Inter: il giocatore - Domenic36396232 : Possibile ritorno in Olanda per Sam #Lammers Si muove l'#AZAlkmaar ma occhio anche all'#Ajax #Calciomercato #StayTuned - Biancanevermind : @RidesReload Ehhh, è che io lo so quindi sbam mi balza all'occhio - Spazio_J : Occhio Juve, un obiettivo di mercato è stato proposto all'Inter: il giocatore - - occhio_notizie : La risposta è chiusa in una lettera scritta da Gianni Valle e indirizzata all'ex socio Rosario Lamattina -