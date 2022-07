No, a Milano i reati non sono aumentati come dice Chiara Ferragni (Di venerdì 15 luglio 2022) L'imprenditrice chiede al sindaco Beppe Sala di intervenire perché ha ricevuto segnalazioni di rapine in abitazione, nei negozi e per la strada in aumento. In realtà le denunce sono in calo da anni Leggi su wired (Di venerdì 15 luglio 2022) L'imprenditrice chiede al sindaco Beppe Sala di intervenire perché ha ricevuto segnalazioni di rapine in abitazione, nei negozi e per la strada in aumento. In realtà le denuncein calo da anni

Pubblicità

ferrazza : Per @ChiaraFerragni la sicurezza a Milano è 'fuori controllo'. Eppure tra il 2011 e il 2019 il totale dei reati è p… - EasyInve : Milano ha un problema di sicurezza? - mc_bullhorn : RT @ilpost: Milano ha un problema di sicurezza? Stando ai dati ufficiali, i reati in città non sono aumentati negli ultimi anni, anzi. Molt… - _mpodda : RT @ilpost: Milano ha un problema di sicurezza? Stando ai dati ufficiali, i reati in città non sono aumentati negli ultimi anni, anzi. Molt… - ilpost : Milano ha un problema di sicurezza? Stando ai dati ufficiali, i reati in città non sono aumentati negli ultimi anni… -