(Di venerdì 15 luglio 2022) AGI - Nonostante la sempre maggiore attenzione indirizzata all'di alcuni eventi estremi legati ai cambiamentitici (tra cui tempeste, innalzamento del livello del mare, inondazioni, incendi) sul patrimonioare, ancora scarsa è quella dedicata all'effetto delle elevate temperature. Le anomalie termiche superficiali urbane, esaltate dal fenomeno delle isole di calore, possono infatti associarsi a un significativo aumento dei costi per il raffreddamentoambienti interni, del consumo di acqua e a un generale disagio che incide sensibilmente sulla qualità della vita. Questo aspetto è rilevante soprattutto in Europa, una delle regioni più attraenti al mondo per gli investimentiari, e ancor più in Italia, dove oltre il 70% della popolazione è proprietaria di abitazioni. ...

Pubblicità

telodogratis : L’impatto del clima sul valore degli immobili - sulsitodisimone : L'impatto del clima sul valore degli immobili - Nisrin_AO : RT @cherrylipvs: l’impatto che crybaby ha avuto su di me che album iconico un cultural reset nessuno può convincermi del contrario - litaslife_026 : Happy Ending sarà una di quelle canzoni che mi faranno strappare il cuore dal petto, piangere pure l’acqua del batt… - cherrylipvs : l’impatto che crybaby ha avuto su di me che album iconico un cultural reset nessuno può convincermi del contrario -

Incentivare l'usotrasporto pubblico è una delle strade da seguire per contrastare l'emergenza climatica, ma non ...garage (o non possederla affatto) - permette prima di tutto di limitare l'...... il tono e l'potenziale delle stesse nonché il contesto narrativo, il livello di intensitàcontenuto sensibile rilevato "; l'efficace miscela di horror e porno hanno conseguentemente ...L'ascesa di forti Organizzazioni non governative internazionali (INGO) è ampiamente riconosciuta come uno sviluppo essenziale nel panorama umanitario Se vogliono ancora avere un ruolo, le ONG internaz ...Questo sito utilizza cookies tecnici e di profilazione di terze parti per le sue funzionalità. Chiudendo questo banner o continuando la navigazione sul sito acconsenti all’uso dei cookie. OK, HO CAPIT ...