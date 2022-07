Inter, Gazzetta: “Skriniar e il Psg sono lontani, ma non troppo” (Di venerdì 15 luglio 2022) Inter, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta oggi la squadra Inter è in attesa delle prossime mosse di mercato del Psg, in maniera importante. I nerazzurri hanno bisogno di una deadline per la trattativa che porterebbe il difensore a Parigi, ma l’Inter è pronta con il contratto. “Ultimo sforzo Serve però un ulteriore piccolo sforzo tra le parti: l’Inter era partita da una richiesta di 80 milioni per Skrigno, oggi è scesa a 70, ma solo cash. Il club parigino, invece, aveva avanzato la prima offerta di 50 a cui – nel tempo – ha provato ad aggiungere bonus e contropartite tecniche, non gradite al club nerazzurro. Marotta e Ausilio su questo punto non arretreranno mai: servono 70 milioni, senza giocatori nell’affare. Il Psg si è spinto fino a 60 (con contropartita tecnica), ora serve trovare ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 15 luglio 2022)- Come riporta laoggi la squadraè in attesa delle prossime mosse di mercato del Psg, in maniera importante. I nerazzurri hanno bisogno di una deadline per la trattativa che porterebbe il difensore a Parigi, ma l’è pronta con il contratto. “Ultimo sforzo Serve però un ulteriore piccolo sforzo tra le parti: l’era partita da una richiesta di 80 milioni per Skrigno, oggi è scesa a 70, ma solo cash. Il club parigino, invece, aveva avanzato la prima offerta di 50 a cui – nel tempo – ha provato ad aggiungere bonus e contropartite tecniche, non gradite al club nerazzurro. Marotta e Ausilio su questo punto non arretreranno mai: servono 70 milioni, senza giocatori nell’affare. Il Psg si è spinto fino a 60 (con contropartita tecnica), ora serve trovare ...

