Il progetto "Territorio: tra sport e sapori d'estate" sbarca a Castel Fusano (Di venerdì 15 luglio 2022) Ostia – In uno scenario unico, illuminato da una luna di mezza estate, alla presenza di tante autorità politiche, imprenditoriali ed istituzionali del Territorio, si è svolta la seconda serie di eventi di enogastronomia inserita nella manifestazione "Territorio: tra sport e sapori d'estate", che per l'occasione ha proposto una serie di incontri con degustazioni e promozione dei prodotti ittici e della campagna romana, che uniti alla birra e i vini locali, sono stati gli unici attori nella serata svoltasi al Birreria Tiber di Castel Fusano. Molti i partecipanti all'evento culturale, tra cui i Presidenti municipali Mario Falconi di Ostia e Luca Bedoni per l'Eur. Tra loro, anche molti consiglieri di Roma Capitale e alcuni rappresentanti della Regione Lazio.

