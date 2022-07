Governo, Renzi “Fare di tutto per Draghi bis senza condizionamenti” (Di venerdì 15 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ciò che è successo in queste ore fa male al Paese. Il Movimento 5 Stelle si conferma per quello che è sempre stato: un danno per la credibilità delle istituzioni, un disastro per la vita dei cittadini italiani. Costringere Draghi a dimettersi è l'ultima infamia.Ed è una infamia che ci indebolisce anche in politica estera: su certi temi Draghi è uno statista, Conte uno stagista”.Lo scrive nella sua e-news il leader di Italia Viva Matteo Renzi. “Ci sarebbero molte cose da dire – prosegue Renzi – su Conte, su chi lo ha osannato in questi mesi mentre insultavano noi, sulla pochezza politica di chi pensa a se stesso mentre il Paese deve affrontare inflazione, pandemia, crisi energetica, migrazioni, siccità. Nel bel mezzo di una guerra, si capisce. Ma non è tempo di parole. Ora bisogna agire. Siamo in ... Leggi su iltempo (Di venerdì 15 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ciò che è successo in queste ore fa male al Paese. Il Movimento 5 Stelle si conferma per quello che è sempre stato: un danno per la credibilità delle istituzioni, un disastro per la vita dei cittadini italiani. Costringerea dimettersi è l'ultima infamia.Ed è una infamia che ci indebolisce anche in politica estera: su certi temiè uno statista, Conte uno stagista”.Lo scrive nella sua e-news il leader di Italia Viva Matteo. “Ci sarebbero molte cose da dire – prosegue– su Conte, su chi lo ha osannato in questi mesi mentre insultavano noi, sulla pochezza politica di chi pensa a se stesso mentre il Paese deve affrontare inflazione, pandemia, crisi energetica, migrazioni, siccità. Nel bel mezzo di una guerra, si capisce. Ma non è tempo di parole. Ora bisogna agire. Siamo in ...

