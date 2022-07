Golf | Hubbard e Hoffman guidano il Barracuda Championship 2022 dopo un giro 29° Bertasio | ritiro Paratore

(Di venerdì 15 luglio 2022) Si è concluso il primodel, torneo che quest’anno è co-sanzionato da DP World Tour e PGA Tour e che prevede un sistema di punteggio particolare. Non si contano, infatti, le buche secondo la tradizionale via birdie-par-bogey e via dicendo, ma in un altro modo: +8 punti per l’albatros, +5 per l’eagle, +2 per il birdie, 0 per il par, -1 per il bogey e -3 per il doppio bogey o peggiori. A comandare sono gli americani Marke Charley, entrambi con un punteggio di +13, sempre frutto di sette birdie e un bogey. Alle loro spalle gli altri USA Brice Garnett e Sean Crocker e il canadese Aaron Cockerill, tutti a +12. A +11, invece, troviamo gli USA Maverick McNealy e Jim Thous, lo svedese Henrik Norlander, il canadese Michael Gligic e l’inglese ...

Pubblicità

Lungo e articolato il gruppo dei quarti a - 7: vi si trovano gli americani Trey Mullinax, Max McGreevy, Michael Kim, Mark, Bo Van Pelt , il tedesco Mattias Schmid , il colombiano Camilo Villegas e l'inglese David Skinns . Per l'Italia un solo golfista al via, Renato Paratore, ma la sua non è proprio la ...In particolare, sono quarti Marke il primo dei non americani, il canadese Adam Svensson , tutti e due a - 6 e che recuperano rispettivamente 41 e 24 posti. Altra coppia in sesta posizione: Chase Seiffert , a - 5, è con l'...Charley Hoffman closed with a birdie on the 18th to grab a share of the lead with Mark Hubbard after the first round of the Barracuda Championship in Truckee.Charley Hoffman and Mark Hubbard each had 13 points in the modified Stableford scoring system to share the first-round lead in the Barracuda Championship.