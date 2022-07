Crisi di governo come da copione: tra Draghi e Conte tornerà il sereno (Di venerdì 15 luglio 2022) Le cose sono andate come avevamo previsto ieri mattina su questo giornale. Il Senato ha votato la fiducia a Draghi a maggioranza assoluta (anche se con meno voti di quelli previsti alla vigilia), Draghi si è dimesso e Mattarella gli ha chiesto di tornare alle Camere per una valutazione della situazione verificatasi negli ultimi giorni. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 15 luglio 2022) Le cose sono andateavevamo previsto ieri mattina su questo giornale. Il Senato ha votato la fiducia aa maggioranza assoluta (anche se con meno voti di quelli previsti alla vigilia),si è dimesso e Mattarella gli ha chiesto di tornare alle Camere per una valutazione della situazione verificatasi negli ultimi giorni. Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - CottarelliCPI : Tre crisi di Governo in una sola legislatura. Tutte gestite dal Presidente Mattarella che ancora una volta ha cerca… - fattoquotidiano : Crisi di governo, Bersani: “Responsabilità non sono solo da una parte. Non si può dire ‘M5s indispensabile’ e mette… - Stfn_Mrtz : Secondo Bersani, la responsabilità della crisi di governo sarebbe anche di Draghi che ha provocato il M5S ... dove… - Lyudmyl50688925 : RT @EmeiMarkus: #Cruciani: 'Qui c'è l'idea che ogni volta che c'è una crisi di Governo in Italia non si può parlare di elezioni' @zona_bia… -