Calciomercato Bari: i gol arrivano dalla Serie A? La trattativa (Di venerdì 15 luglio 2022) Entra nel vivo il mercato dei biancorossi, attualmente alla ricerca di una punta che possa spostare gli equilibri nel reparto offensivo e offrire garanzie per la prossima Serie B. I gol, fondamentali per candidarsi almeno alla salvezza in questo primo anno che segna il ritorno tra i cadetti dei Galletti, potrebbero arrivare dalla massima Serie. Il nome finito sul taccuino della dirigenza pugliese è quello di M’Bala Nzola, reduce da una stagione molto deludente con lo Spezia in Serie A, condita da pochi minuti e diversi mal di pancia con allenatore e società dovuti anche a qualche suo atteggiamento piuttosto rivedibile. La punta africana voleva partire l’estate scorso, adesso potrebbe essere accontentata Ecco le ultime dal Calciomercato del Bari. Calciomercato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 luglio 2022) Entra nel vivo il mercato dei biancorossi, attualmente alla ricerca di una punta che possa spostare gli equilibri nel reparto offensivo e offrire garanzie per la prossimaB. I gol, fondamentali per candidarsi almeno alla salvezza in questo primo anno che segna il ritorno tra i cadetti dei Galletti, potrebbero arrivaremassima. Il nome finito sul taccuino della dirigenza pugliese è quello di M’Bala Nzola, reduce da una stagione molto deludente con lo Spezia inA, condita da pochi minuti e diversi mal di pancia con allenatore e società dovuti anche a qualche suo atteggiamento piuttosto rivedibile. La punta africana voleva partire l’estate scorso, adesso potrebbe essere accontentata Ecco le ultime daldel...

