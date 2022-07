Volley femminile, Italia in semifinale! Avversaria, programma, orario, tv, streaming (Di giovedì 14 luglio 2022) L’Italia ha sconfitto la Cina per 3-1 e si è qualificata alle semifinali della Nations League 2022 di Volley femminile. Le azzurre si sono imposte ad Ankara (Turchia) al termine di una partita convulsa e altalenante. Nel primo set hanno rimontato da 5-19 e 11-17, nel secondo parziale si sono fatte valere in maniera nitida, nella terza frazione una risalita clamorosa da 8-16 a 24-24 salvo poi essere trascinate al quarto set, dove ancora una volta la superiorità tecniche delle Campionesse d’Europa ha fatto la differenza. Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno saputo mostrare i muscoli e si sono ampiamente meritate il passaggio del turno. L’Italia tornerà in campo sabato 16 luglio (ore 14.00 od ore 17.30, lo scopriremo in tarda serata) per affrontare la vincente del confronto tra Turchia e Thailandia (oggi alle ore ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) L’ha sconfitto la Cina per 3-1 e si è qualificata alle semifinali della Nations League 2022 di. Le azzurre si sono imposte ad Ankara (Turchia) al termine di una partita convulsa e altalenante. Nel primo set hanno rimontato da 5-19 e 11-17, nel secondo parziale si sono fatte valere in maniera nitida, nella terza frazione una risalita clamorosa da 8-16 a 24-24 salvo poi essere trascinate al quarto set, dove ancora una volta la superiorità tecniche delle Campionesse d’Europa ha fatto la differenza. Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno saputo mostrare i muscoli e si sono ampiamente meritate il passaggio del turno. L’tornerà in campo sabato 16 luglio (ore 14.00 od ore 17.30, lo scopriremo in tarda serata) per affrontare la vincente del confronto tra Turchia e Thailandia (oggi alle ore ...

