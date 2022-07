Ultime Notizie Roma del 14-07-2022 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Governo è un passo dalla crisi dopo la riunione del Consiglio Nazionale Movimento 5 Stelle Infatti confermato che non voterà la fiducia al Decreto aiuti al Senato non possiamo che agire con coerenza e linearità spiegato con te siamo gli unici a in calzare il governo sulle emergenze è una posizione non condivisa dal ministro rapporti con il Parlamento Federico dinca secondo il quale in questo modo rischiamo di regalare il paese al centro destra mentre lette Di Maio Chiedono una verifica di maggioranza Fratelli d’Italia e lega per le elezioni con servini che sente Berlusconi e parla di piena sintonia nel centro-destra possiamo pagina la chiavetta USB Dove si trova il 90% degli atti del processo Eternit bisinservibile ...