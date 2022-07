Twitter down, problemi con l’accesso al social network e la visualizzazione dei profili (Di giovedì 14 luglio 2022) Nel primo pomeriggio di oggi, 14 luglio, sono stati riscontrati problemi nel funzionamento di Twitter. Le segnalazioni sono arrivate a partire dalle 14 da diversi utenti come mostra il sito downdetector. Il disagio è durato poco meno di un’ora: dalle 14:40 circa il social ha ripreso a funzionare ed è ora possibile sia effettuare l’accesso che caricare i contenuti cercati. I problemi riscontrati riguardavano, infatti, sia il login che la visualizzazione delle pagine dei profili. In tanti casi non è stato possibile aprire Twitter in versione desktop, mentre utilizzando l’applicazione venivano segnalati problemi con il caricamento dei contenuti. su Open Leggi anche: Twitter fa causa a ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 luglio 2022) Nel primo pomeriggio di oggi, 14 luglio, sono stati riscontratinel funzionamento di. Le segnalazioni sono arrivate a partire dalle 14 da diversi utenti come mostra il sitodetector. Il disagio è durato poco meno di un’ora: dalle 14:40 circa ilha ripreso a funzionare ed è ora possibile sia effettuareche caricare i contenuti cercati. Iriscontrati riguardavano, infatti, sia il login che ladelle pagine dei. In tanti casi non è stato possibile aprirein versione desktop, mentre utilizzando l’applicazione venivano segnalaticon il caricamento dei contenuti. su Open Leggi anche:fa causa a ...

FBiasin : Se #Facebook va in down lo segnalano tutti su #Twitter. Se #Instagram va in down lo segnalano tutti su #Twitter. S… - fanpage : #TwitterDown, in questi minuti il social funziona a singhiozzo - simofons : Aprire una crisi mentre Twitter è down è da irresponsabili - about_goldrush : RT @Malcontenta1: La tl amiciana oggi durante il down di Twitter - smileforkoo : sì comunque twitter è ancora in down io non riesco a vedere i video -