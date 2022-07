Scalfari | l' innovatore seriale

Pubblicità

...di Eugenioè motivo di profondo cordoglio per il nostro Paese oltre che di grande tristezza, per il nostro gruppo e per me personalmente". Con queste parole John Elkann saluta l'...È morto Eugenio. Lo riferisce il sito di 'Repubblica', il quotidiano da lui fondato nel 1976. Il giornalista aveva 98 anni. Influente e autorevoledel giornalismo italiano, fondatore del ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...È morto Eugenio Scalfari alla veneranda età di 98 anni. Non è un caso evidenziare tale età: aver raggiunto quasi il secolo di ...