Monza Denayer | Galliani ci prova per il belga

Pubblicità

CalcioNews24 : Il #Monza ci prova per #Denayer ?? - Ma_Do_Sd : RT @IlPetrolier3: Nel corso della mia carriera al Monza mi hanno accostato diversi giocatori: Suarez, Dybala, Pinamonti, Icardi, Denayer, V… - IlPetrolier3 : Nel corso della mia carriera al Monza mi hanno accostato diversi giocatori: Suarez, Dybala, Pinamonti, Icardi, Dena… - Luxgraph : Monza, ecco Villar. Sogno Suarez, piace Denayer per la difesa - zona_talento_ : ???? #Monza: contatti per lo svincolato Jason #Denayer. [Gianluca #DiMarzio] -

Tuttosport

Ilsul mercato sta lavorando su più fronti: Galliani in queste ore potrebbe anche provare a chiudere perIlsul mercato sta lavorando su più fronti: Galliani in queste ore potrebbe anche provare a chiudere per. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i brianzoli sarebbero ...... Pinamonti resta il primo obiettivo (Simone Golia - Redazione Di Marzio) Non si ferma più il, ... Occhi sempre sulla difesa, dove si lavora per lo svincolato(ex City, Celtic, Galatasaray, ... Monza, ecco Villar. Sogno Suarez, piace Denayer per la difesa Il Monza sul mercato sta lavorando su più fronti: Galliani in queste ore potrebbe anche provare a chiudere per Denayer Il Monza sul mercato sta lavorando su più fronti: Galliani in queste ore potrebbe ...Notizie, trattative e indiscrezioni di oggi su Milan, Inter, Juventus, Roma, Napoli e tutte le altre squadre di serie A e degli altri campionati ...