Mattarella rinvia Draghi in Parlamento. Ma non gli chiederà di restare (Di giovedì 14 luglio 2022) La crisi di governo si è aperta ufficialmente nella terda serata di ieri. Il M5s, al termine di una giornata infinita di riunioni e dibattiti interni ha preso la sua decisione, non voterà la fiducia al Dl Aiuti al Senato e dirà addio alla maggioranza. A Conte non sono bastate le rassicurazioni ricevute da Draghi. Poi toccherà a Mattarella prendere le decisioni per il prossimo futuro. Sul Colle - si legge sul Corriere della Sera - sono ovviamente pronti a qualsiasi ipotesi possa materializzarsi, ma si trincerano dietro un riserbo assoluto. Scelta comprensibile, che rientra nel gioco delle parti, impegnate fino a notte fonda in dure trattative. Che si fondano su un punto fermo, conosciuto da tutti: anche per Mattarella questo è l'ultimo governo della legislatura. E, considerato che è stato lui a tenerlo a battesimo come estrema risorsa ...

SerglocSergio : @La_manina__ Se Mattarella rinvia il governo alle Camere e ottiene la fiducia si va avanti. #Conte resterà con il cerino in mano. - carlopane60 : @matteorenzi Draghi è andato da mattarella e quest’ultimo gli ha detto come fare. Conte non vota e si prende la sua… - ragusaibla : RT @mariolavia: @PoliticaPerJedi Diciamo che, non per legge ma per valutazione politica, se M5s esce Draghi va al Quirinale (non è una conv… - mariolavia : @PoliticaPerJedi Diciamo che, non per legge ma per valutazione politica, se M5s esce Draghi va al Quirinale (non è… -