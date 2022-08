Draghi non si è dimesso: riflessione dopo l’incontro con Mattarella. M5S nel caos. Letta: “Il governo deve andare avanti” (Di giovedì 14 luglio 2022) Il premier Mario Draghi, secondo quanto si apprende dopo l'incontro con il capo dello Stato Sergio Mattarella non si è dimesso ma sta riflettendo. Intanto è in corso la riunione del Consiglio dei ministri. Intanto il Movimento 5 Stelle è nel caos. E Conte si trova al centro degli attacchi di tutte le forze politiche, che lo accusano di voler far precipitare l'Italia nel baratro, perchè ha tirato la corda con Draghi, ma poi non è riuscito a tenere a freno i più frenetici dei grillini. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 14 luglio 2022) Il premier Mario, secondo quanto si apprendel'incontro con il capo dello Stato Sergionon si èma sta riflettendo. Intanto è in corso la riunione del Consiglio dei ministri. Intanto il Movimento 5 Stelle è nel. E Conte si trova al centro degli attacchi di tutte le forze politiche, che lo accusano di voler far precipitare l'Italia nel baratro, perchè ha tirato la corda con, ma poi non è riuscito a tenere a freno i più frenetici dei grillini. L'articolo proviene da Firenze Post.

ladyonorato : Sul New York Times un inaspettato articolo, con questa considerazione: Con un debito pubblico che supera il 150% de… - CarloCalenda : Abbiamo iniziato con un’agenda precisa e abbiamo finito con una coalizione contraddittoria e non credibile. Sostitu… - berlusconi : Daremo attuazione al Pnrr rispettando i tempi e le scadenze. Ho detto più volte che non disperderemo quanto di buo… - EleonoraEvi : RT @EleonoraEvi: “Coalizione ammucchiata”, ci accusano. Ma da che pulpito. Da chi ha fatto governo con #Salvini, poi con il PD poi #Dragh… - elvise1657 : RT @WomanWithPen: @pdnetwork @itinagli @ilmessaggeroit questa se non fosse per la lista europeista riformista voluta da Renzi e Gozi chissa… -