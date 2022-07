Catania, Domenico muore a 4 anni: “Ucciso da un batterio contratto in ospedale” (Di giovedì 14 luglio 2022) Si chiamava Domenico Bandieramonte il piccolo di 4 anni morto all’ospedale pediatrico di Taormina dopo aver contratto un batterio killer. Le sue condizioni erano già gravi. Per la mamma, Ambra Cucina, avrebbe contratto un’infezione durante il ricovero presso il San Marco di Catania. Un caso di presunta malasanità destinato a far discutere e ad accendere L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 14 luglio 2022) Si chiamavaBandieramonte il piccolo di 4morto all’pediatrico di Taormina dopo averunkiller. Le sue condizioni erano già gravi. Per la mamma, Ambra Cucina, avrebbeun’infezione durante il ricovero presso il San Marco di. Un caso di presunta malasanità destinato a far discutere e ad accendere L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

