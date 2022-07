Carcere di Sulmona, panico negli uffici: un detenuto va in escandescenza ed ‘attacca’ due baschi blu (Di giovedì 14 luglio 2022) “Prosopopea, supponenza e propensione a voler rimanere quello che si era è che evidentemente tuttora si è ovverosia criminali? A dirla breve, sinceramente, non si potrebbero trovare altri termini per giustificare l’aggressione subita da un Ispettore e da un Assistente capo coordinatore di polizia penitenziaria ieri pomeriggio all’interno del Carcere di massima sicurezza di Sulmona“. Questo è quanto ci viene raccontato da Nardella, rappresentate sindacale di categoria della Uil Pa: Carcere di Sulmona: un detenuto da in escandescenza creando il caos negli uffici della struttura “Un detenuto di origini campane, infatti, non avrebbe accettato benevolmente le legittime indicazioni dategli dal graduato in ordine ad una sua richiesta ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 luglio 2022) “Prosopopea, supponenza e propensione a voler rimanere quello che si era è che evidentemente tuttora si è ovverosia criminali? A dirla breve, sinceramente, non si potrebbero trovare altri termini per giustificare l’aggressione subita da un Ispettore e da un Assistente capo coordinatore di polizia penitenziaria ieri pomeriggio all’interno deldi massima sicurezza di“. Questo è quanto ci viene raccontato da Nardella, rappresentate sindacale di categoria della Uil Pa:di: unda increando il caosdella struttura “Undi origini campane, infatti, non avrebbe accettato benevolmente le legittime indicazioni dategli dal graduato in ordine ad una sua richiesta ...

