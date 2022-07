"Caos in piazza". Apre la crisi e minaccia Draghi: il bullo Conte fuori controllo (Di giovedì 14 luglio 2022) «Non votiamo, usciamo dall'Aula». La giornata più lunga per il MoVimento 5 Stelle si conclude come era iniziata: con la decisione dell'Aventino "bis". Solo che non votare il Decreto aiuti al Senato oggi- a differenza del meccanismo bizantino di Montecitorio che ha permesso ai grillini di separare il voto al governo con quello al provvedimento - per Mario Draghi significa togliere di fatto la fiducia al governo. Una "soluzione", questa partorita in casa pentastellata, che rappresenta l'anticamera della crisi dell'unità nazionale. Eppure l'Azzeccagarbugli di Volturara Appula, nella notte di ieri, pensava di aver trovato dopo tanto tribolare la soluzione geniale: non votare la fiducia il Decreto Aiuti in Senato ma, allo stesso tempo, confermare la fiducia al governo. SENATORI PASDARAN Una "sintesi" istituzionalmente improbabile e sgangherata ma l'unico ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) «Non votiamo, usciamo dall'Aula». La giornata più lunga per il MoVimento 5 Stelle si conclude come era iniziata: con la decisione dell'Aventino "bis". Solo che non votare il Decreto aiuti al Senato oggi- a differenza del meccanismo bizantino di Montecitorio che ha permesso ai grillini di separare il voto al governo con quello al provvedimento - per Mariosignifica togliere di fatto la fiducia al governo. Una "soluzione", questa partorita in casa pentastellata, che rappresenta l'anticamera delladell'unità nazionale. Eppure l'Azzeccagarbugli di Volturara Appula, nella notte di ieri, pensava di aver trovato dopo tanto tribolare la soluzione geniale: non votare la fiducia il Decreto Aiuti in Senato ma, allo stesso tempo, confermare la fiducia al governo. SENATORI PASDARAN Una "sintesi" istituzionalmente improbabile e sgangherata ma l'unico ...

